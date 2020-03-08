شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم العالمى للمرأة ..حكاية بنت بـ 100 راجل في الرياضة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل احتفال العالم ، باليوم العالمى للمرأة في مثل هذا اليوم من كل عام ، نلقى الضوء ونرصد أهم الإنجازات التي قدمتها المرأة في المحافل الرياضية سواء على المستوى المحلى أو الدولى .

ومن أبرز البنات ممن حققن إنجازات ، جيانا فاروق فى الكاراتيه ، و نور الشربينى فى الاسكواش ، و هانيا مورو فى السباحة ، و غيرهن الكثير ممن استحقن أن تروى حكايتهن ، تحت شعار " بنت بـ 100 راجل" نروى أبرز إنجازات كل من هنا جودة ، فاطمة عمر، ثريا محمد ، فايزة محمود ونادين السلعاوى .

فاطمة عمر

استطاعت الرباعة فاطمة عمر بطلة رفع الأثقال البارالمبى، أن تحصد خلال مشوارها الأولمبى 5 ميداليات، متنوعة ما بين الذهب والفضة، حيث حصدت 4 ذهبيات متتالية فى أولمبياد سيدنى 2000 وأثينا 2004 وبكين 2008 ولندن 2012 وفضية ريودى جانيرو 2016، سبق وتم اختيارها كأفضل لاعبة أكثر من مرة فى سجلات اللجنة البارالمبية الدولية نظرا للإنجازات والبطولات التى تحققها فى تاريخ لعبة الحديد ، و رغم كل هذه البطولات ، نجحت فاطمة عمر في مهمتها كلاعبة ، وأم ، حيث تضطر لترك ابناءها مع والدتها وزوجها للمشاركة في البطولات ، و تحقيق المزيد من الألقاب ورفع علم مصر في المحافل الدولية .

ثريا محمد

لاعبة كرة السلة بالنادى الاهلى ، ولاعبة المنتخب أيضا ، حققت الكثير من البطولات منها البطولة العربية على مستوى المنتخب وتوجت مع ناديها ببرونزية البطولة الأفريقية للأندية والتى استضافتها مصر. ، كما توجت مع المنتخب ببطولة كأس أفريقيا 3/3 التى أقيمت بأوغندا ، وحصلت على لقب أفضل لاعبة فى بطولة كأس أفريقيا بأوغندا ، وحصدت لقب أفضل هدافة فى بطولة الأفر وباسكت بعد تحقيق 85 نقطة ، وتوجت بجائزة هدافة بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة في السنغال ، تم وصفها بكليوباترا السلة من جانب الاتحاد الدولى للعبة كما تم اختيارها ضمن أفضل 10 لاعبات على مستوى العالم عام 2019 من جانب الاتحاد الدولى للعبة .

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فايزة محمود

استطاعت فايزة محمود لاعبة منتخب تنس الطاولة البارالمبى ، من التأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو 2020 ، لتكون المرة الرابعة التي تشارك فيها بالأولمبياد ، ولكن هذه المرة تختلف، حيث أنها حال تحقيق ميدالية تكون أول نائبة برلمانية في التاريخ تحصد ميدالية أولمبية، خاصة وأنها عضو مجلس النواب ، و عضو بلجنة الأمن القومى بالبرلمان .

نادين السلعاوى

دخلت نادين السلعاوى، لاعبة سلة الأهلى المحترفة فى دورى الجامعات الأمريكية، التاريخ بعدما تصدرت قائمة المسجلين التاريخيين للجامعة، وسجلت نادين السلعاوى 10 نقاط فى مباراة واحدة، ليصل مجموع النقاط التى حققتها مع الجامعة الأمريكية UNCG 1912 نقطة كأكثر لاعبة تسجيلا للنقاط فى تاريخ الجامعة .

وتعيش نادين في الولايات المتحدة بمفردها ، حيث تقيم عائلتها بمصر، و لكنها اختارت طريق الاحتراف و الدراسة بدورى الجامعات الامريكية ، لتصنع تاريخ لنفسها .

وسبق لنادين السلعاوى أن حققت ألقابا مميزة مع جامعتها فى دورى الجامعات الأمريكية، حيث وصلت إلى النقطة 1000 مع جامعة "نورث كارولينا جرينسبورو" UNCG، بعدما وصلت إلى النقطة، وكذلك أفضل وافدة فى دورى الجامعات بعد عام واحد من تواجدها فى أمريكا، ليكون ثانى عام لها إنجاز دخول التاريخ بتسجل أكثر عدد من النقاط.

هنا جودة

هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة ، استطاعت أن تحجز مكانا لها ببين الكبار ، بعد أن حصدت الكثير من البطولات والألقاب الخاصة بها، وآخرها تصدرها التصنيف العالمى للناشئات على مستوى العالم وفقا للاتحاد الدولى للمرة الثالثة على التوالي ، و من قبلها الفوز بذهبية بطولة البرتغال الدولية فى منافسات الناشئين تحت 12 و15 سنة، وبرونزية بطولة العالم للقارات، فى إنجاز غير مسبوق في تاريخ رياضة تنس الطاولة المصرية ، و على المستوى المحلى نجحت في الفوز ببطولة الجمهورية سيدات بالفوز على لاعبة نادى الزمالك و التي تبلغ من العمر 27 عاما ، بينما تبلغ هنا 12 عاما فقط .