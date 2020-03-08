شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الناصر محمد أرفض العمل نهائياً مع ميدو بسبب قلة خبرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الناصر محمد المدير الفني السابق لنادي أف سي مصر عن رفضه العمل مع في جهاز فني يقوده أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر الأسبق

وقال عبد الناصر خلال حديثه ببرنامج 7 رياضة على شاشة النيل للأخبار أن خبرة ميدو قليلة للغاية لكي يعمل مدير فني لمنتخب مصر وفي حال تولى ميدو تدريب منتخب مصر فإنه سيرفض العمل معه في حال تم العرض عليه

وأكد عبد الناصر أن خبرته وانجازاته تفوق بكثير أحمد حسام ميدو إلا أن الفرص أتيحت لميدو أكثر منه .

كان عبد الناصر محمد تولى القيادة الفنية لنادى أف سى مصر الذى يشارك بالدورى للمرة الأولى في تاريخه العام الحالي ، وقدم مستويات جيدة إلا أن نتائجه في الأسابيع الأخيرة جاءت سلبية مما دفعه للإعتذار عن استكمال مشواره مع الفريق وتولى خالد جلال المدير الفني الأسبق للزمالك القيادة الفنية لنادى مصر .

ويقبع نادى مصر فى المركز الأخير برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفًا وتلقت شباكه 27 هدفًا.

يذكر أن عبد الناصر من اللاعبين الذين شاركوا مع المنتخب العسكرى ولعب مع العديد من أندية الدورى على رأسهم الكروى السكندرى وطلائع الجيش والترسانة قبل أن يعتزل ويتجه للتدريب حيث قاد العديد من أندية القسم الثانى على رأسهم فاركو والأوليمبى والحمام .

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