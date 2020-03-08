شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى والجهاز الفني يحتفلون بعيد ميلاد قفشة وسامى قمصان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الجهاز الفنى للنادى الأهلى، واللاعبون، بعيد ميلاد كل من لاعب خط وسط الفريق، محمد مجدى أفشة، والمدرب سامى قمصان، وذلك أثناء تواجد بعثة الفريق فى جنوب أفريقيا، بعد تخطى على صن داونز، والحصول على بطاقة التأهل إلى نصف النهائى لملاقاة الوداد المغربى.

الحساب الرسمى للنادى الأهلى عبر إنستجرام نشر مجموعة من الصور أثناء احتفال الفريق بأفشة وقمصان، وعلق: "فريقنا يحتفل بعيد ميلاد أفشة وسامى قمصان بفندق الإقامة"، حيث ظهرت أجواء احتفالية داخل معسكر الفريق، ومقر الإقامة بالفندق، وهم يتناولون "تورتة" عيد الميلاد.



الاحتفال بأفشة



أثناء عيد الميلاد

ونشر محمد مجدى أفشة صورة عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، جمعته بأحمد فتحى، حيث قدم له "الجوكر" هدية عبارة عن حذاء رياضى وعلق عليها قائلا: "حبيبى يا جوكر.. شكرا على الهدايا الجميلة".

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اللاعبون يحتفلون بأفشة



ياسر إبراهيم وأيمن أشرف

وأكمل محمد مجدى أفشة عامه رقم 24، حيث ولد لاعب القلعة الحمراء فى السادس من مارس عام 1996 وبدأ مسيرته مع الساحرة المستديرة فى قطاع الناشئين بنادى إنبي.

ويدرس السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، إراحة بعض لاعبى الفريق الأساسيين فى مباراة سموحة، المقرر لها الأربعاء المقبل بالدورى، بسبب ضغط المباريات وحالة الإرهاق التى يُعانى منها الفريق حالياً.

ويعانى أكثر من لاعب بالفريق من حالة إجهاد وإرهاق شديدين نظراً لضغط المباريات خلال الفترة الماضية، لذا يدرس المدير الفنى عدم الدفع باللاعبين الذين يواجهون شبح الإجهاد حتى لا يتعرضون لإصابات قوية تُبعدهم عن مباريات الفريق على أن يتم الدفع بالبدلاء الذين لا يشاركون باستمرار مع الفريق.