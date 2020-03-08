حسم فريق نهضة بركان المغربي، تأهله إلى الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، عقب فوزه على المصري البورسعيدي بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم بالمغرب، في إياب ربع النهائي.

جاء الهدف في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول عبر اللاعب العربي الناجي

كان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل فريق.

البورسعيدي بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم بالمغرب، في إياب ربع النهائي.جاء الهدف في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول عبر اللاعب العربي الناجيكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل فريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نهضة بركان يطيح بالمصري ويتأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.