ريال مدريد يتعادل مع بيتيس في الشوط الأول

تعادل فريق ريال مدريد مع نظيره ريال بيتيس بهدف لكل منهما في الشوط الأول، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب الأخير ضمن الجولة السابعة والعشرين من الدوري الاسباني.

هدف ريال بيتيس جاء في الدقيقة 40 قبل نهاية الشوط الأول عن طريق سيدين دا سيلفا، فيما أدرك كريم بنزيمه التعادل لريال مدريد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط

الأول من ركلة جزاء.

وبدأت كتيبة ريال مدريد بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بتشكيل مكون من

في حراسة المرمى : كورتوا .

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خط الدفاع : مارسيلو، راموس ،فاران، ميليتاو .

خط الوسط : كاسيميرو، كروس، مودريتش فاسكيز.

خط الهجوم : فينيسوس، كريم بنزيما.