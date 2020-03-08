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محمد صلاح ضمن الأفضل بالجولة الـ 29 بالدوري الإنجليزي

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أعلن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم مساء اليوم الأحد عن اللاعبين الحائزين علي جائزة لاعب المباراة بمباريات الجولة التاسعة والعشرين من ، والتي تضمنت محمد صلاح

لاعب .

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإنجليزي عبر كوقع التواصل الإجتماعي انستجرام ، صور للاعبين الأفضل في الجولة التاسعة والعشرين

من البريميرليج.

جاء من ضمنهم اللاعب المصري محمد صلاح مهام ليفربول كأفضل لاعب بمباراة فريقه أمام بورنموث والتي سجل اللاعب بها هدف، ويعتبر هو الهدف السبعين له في المشاركة رقم ١٠٠ له مع ليفربول .

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