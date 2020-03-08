شوط أول سلبي بين يوفنتوس وإنتر ميلان

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي يوفنتوس وإنتر ميلان بالتعادل السلبي ، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب آليانز ستاديوم، ضمن الجولة السادسة والعشرين من الدوري الايطالي.
جديربالذكر أن المباراة تلعب بدون حضور جماهيري لتفشي فيروس كورونا في أنحاء متفرقة من إيطاليا.
ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث بترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة، فيما يحل يوفنتوس وصيفًا برصيد 60 نقطة، في حين يتصدر لاتسيو الترتيب برصيد 62 نقطة.
وفيما يلي تشكيل يوفنتوس لمواجهة إنتر ميلان في قمة الدوري الإيطالي.
حراسة المرمى : فويتشيك شتشيسني.
خط الدفاع : بونوتشي، دي ليخت، كوادرادو، ساندرو.
خط الوسط : بينتاكور، آدم رامزي، ماتويدي، دوجلاس كوستا.
خط الهجوم : رونالدو، هيجوايين.
وفيما يلي التشكيل الرسمي لإنتر ميلان الذي يخوض الماوجهة المرتقبة أمام يوفنتوس.
حراسة المرمى : هاندوفيتش.
خط الدفاع : شكرينيار، دي فريج، باستوني، كاندريفا.
خط الوسط : بروزيفيتش، باريلا، يونيج، فيتشينيو.
خط الهجوم : لوكاكو، لوتارو.
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