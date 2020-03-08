إيهاب جلال ولاعبي المقاصة يحتفلون يعيد ميلاد وليد هويدي

احتفل الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال المدير الفني ولاعبو الفريق مساء اليوم بعيد ميلاد وليد هويدي مدير الكرة، وذلك على هامش معسكر الفريق المقام حاليا بمدينة الإسماعيلية. بمدينة الإسماعيلية. وعقب نهاية المران المسائي اليوم قام الجهاز الفني واللاعبين بمفاجأة هويدي باحضار تورتة مكتوب عيها اسمه واقاموا احتفالية صغيرة بعيد ميلاده، وقدم كافة أعضاء الجهاز الفني واللاعبين التهنئة لمدير الكرة وسط أجواء أخوية بين الجميع. وقدم كافة أعضاء الجهاز الفني واللاعبين التهنئة لمدير الكرة وسط أجواء أخوية بين الجميع. على جانب آخر يواصل فريق المقاصة تحضيراته بمعسكر الإسماعيلية، استعدادا لمباراة أسوان المقرر إقامتها في الخامسة مساء الخميس المقبل باستاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الـ18 للدوري.

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