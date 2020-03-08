علاء السيد : لجنة الاتحاد الدولي لليد تشيد بالملاعب المستضيفة لمونديال العالم

أكد علاء السيد عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي والمشرف العام علي المنتخبات الوطنية المصرية أن لجنة الاتحاد الدولي لليد الموفدة لتفقد الملاعب المستضيفة لمونديال اليد الذي تستضيفه مصر العام المقبل، أبدت تفاؤلها الكبير بما تم انجازه إلى الأن في الصالات الأربعة مستصيفة الحدث العالمي، مشيرًا أن مصر قادرة علي استقبال الحدث العالمي الكبير بمشاركة ٣٢ منتخبًا.

وأضح السيد انه تم انجاز اكثر من 90% بالصالة المغطاه بالعاصمة الادارية الجديدة والتي تضم ٧٨٠٠ مقعد اي تسع ما يقرب

من ٨ الاف مشجع، بينما تم انجاز ٦٠٪ من صالة 6 اكتوبر والتي تضم ٥٥٠٠ مقعد للمشجعين ، وفي برج العرب تم انجاز ٧٠٪ من العمل وهي الصالة التي تتسع ل٥٠٠٠ مشجع.

وقال علاء السيد ان النسب السابق ذكرها تدل علي تطور سريع في حركة العمل في بناء جميع الملاعب المقرر استضافتها للمونديال وهو يعكس مدي الجدية فى الانتهاء من كل هذه الاعمال

فى الموعد المحدد لاستلام الصالات المغطاه قبل انطلاق بطولة العالم بوقت مناسب.

و اختتم عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي تصريحاته بالتاكيد علي ان مصر قادرة على انهاء كافة الاستعدادات لهذا الحدث الرياضى الكبير فى اقرب وقت ممكن و هذا ما شاهدته لجنة تفتيش الاتحاد الدولى لكرة اليد على ارض الواقع خلال الزيارات التفقدية للصالات المغطاه. وان زيارة اللجنة في مجملها عكست حالة من التفائل الحذر وهو ما يعني ضرورة العمل بنفس القوة و المعدلات حتي يتم انهاء العمل علي اكمل وجه في كل الصالات مع بعض الملاحظات البسيطه جدا والوراده والتي جاري تعديلها حسب تعليمات اللجنة الدولية