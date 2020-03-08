وزارة البترول تكرم لبنى مصطفى بطلة سباحة الزمالك

قامت وزارة البترول اليوم بتكريم اللاعبة لبني مصطفي لاعبة منتخب مصر ونادي الزمالك للسباحة من ذوي الاحتياجات الخاصة على مشوارها الرياضي في البطولات الدولية والمحلية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقام وزير البترول المهندس طارق الملا بتسليم لبني مصطفي شهاده تقدير وحثها علي مواصله مشوار نجاحها.

وأقيم التكريم بوزارة البترول بمدينة نصر.

الاحتياجات الخاصة على مشوارها الرياضي في البطولات الدولية والمحلية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.وقام وزير البترول المهندس طارق الملا بتسليم لبني مصطفي شهاده تقدير وحثها علي مواصله مشوار نجاحها.وأقيم التكريم بوزارة البترول بمدينة نصر.

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