رونالدو يداعب الجمهور الغائب قبل مواجهة يوفنتوس و إنتر ميلان .. فيديو

داعب البرتغالي كريستسانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الحالي ، الجمهور الغائب عن حضور مباراة فريقه مساء اليوم الأحد أمام إنتر ميلان ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإيطالي.

وقام رونالدو في لقطة كوميدية بمد يده في المكان

الذي يقفق فيه الجمهور لحظة دخول فريق يوفنتوس إلي ملعب المباراة، في حين أن مباراة فريقه أمام إنتر ميلان تقام بدون حضور جماهيري.والجدير بالذكر أن الاتحاد الإيطالي قد أصدر قرار بتأجيل مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بسبب إنتشارفيروس كورونا في إيطاليا، ثم بعدها أعلن الاتحاد إقامة المباراة بدون جمهور.