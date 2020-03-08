محمود بسيوني حكماً للإسماعيلي والجونة .. ونور الدين لـ «الفار»

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، طاقم حكام لقاء الاسماعيلي والجونة غدا ببطولة الدوري الممتاز.

وقررت اللجنة تعيين محمود بسيوني حكما المباراة يعاونه هاني عبد الفتاح ووائل شعبان والحكم الرابع مصطفى عثمان.

أما حكام الفيديو، فبتولى المهمة إبراهيم نور الدين ويعاونه مصطفى شهدي. ببطولة الدوري الممتاز.وقررت اللجنة تعيين محمود بسيوني حكما المباراة يعاونه هاني عبد الفتاح ووائل شعبان والحكم الرابع مصطفى عثمان.أما حكام الفيديو، فبتولى المهمة إبراهيم نور الدين ويعاونه مصطفى شهدي.

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