رياضة | نهضة بركان يقصي المصري من الكونفيدرالية ويبلغ نصف النهائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نهضة بركان يقصي المصري من الكونفيدرالية ويبلغ نصف النهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ودع نادي المصري البورسعيدي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بعد أن تعرض للهزيمة أمام نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في إياب دور الثمانية من المسابقة.

ويدين نهضة بركان بهذا الانتصار الثمين للاعبه العربي الناجي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 39 في شوط اللقاء الأول.

وتأهل نهضة بركان للدور نصف النهائي بعد التغلب على المصري بنتيجة 3-2 في مجموع لقائي الذهاب والإياب لدور الثمانية.

ومن المقرر أن يواجه نهضة بركان مواطنه حسنية أكادير في الدور نصف النهائي من الكونفيدرالية الإفريقية بعد عبور الأخير لعقبة النصر الليبي.