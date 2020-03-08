رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم.. لاعب مجاني في البيرنابيو وصفقة تبادلية تاريخية متوقعة مع باريس وحقيقة رحيل زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم.. لاعب مجاني في البيرنابيو وصفقة تبادلية تاريخية متوقعة مع باريس وحقيقة رحيل زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأحد 8 مارس 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها استعدا فلورينتينو بيريز رئيس النادي للتخلي عن البلجيكي إيدين هازارد من أجل ضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- باريس سان جيرمان يدخل السباق على ضم هدف ريال مدريد

اقتحم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، سباق التعاقد مع مهاجم فريق إنتر ميلان الدولي الأرجنتيني، لاوتارو مارتينيز في نهاية الموسم الحالي.

ويقترب أدينسون كافاني من الرحيل عن باريس سان جيرمان لأن عقده ينتهي في الصيف، في حين لم يحسم النادي موقفه من شراء عقد ماورو إيكاردي.

ووفقاً للمعلومات الواردة من صحيفة ” موندو ديبورتيفو ” الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان على إستعداد للتعاقد مع لاوتارو، في نهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة الى أن لاوتارو لديه شرط جزائي بقيمة 111 مليون يورو، وترغب عدة أندية بضمه أبرزها برشلونة، ريال مدريد، مانشستر سيتي.

- ريال مدريد مستعد للتخلي عن نجمه من أجل صفقة القرن

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مصمم على التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حتى لو كلفه ذلك خسارة أحد أهم النجوم في صفوف الفريق.

وذكر موقع دون بالون الإسباني أن مبابي ارتبط بشكل كبير بالرحيل إلى ريال مدريد في الأشهر الماضية وما زاد من حدة هذه التكهنات هو التصريحات المستمرة من زين الدين زيدان المدير الفني للفريق التي أبدى فيها إعجابه الشديد بالنجم الفرنسي كما ألمح المهاجم الفرنسي في أكثر من مناسبة بأنه يرغب باللعب في سانتياجو برنابيو.

وأكد الموقع الإسباني أن مهمة ريال مدريد لن تكون سهلة على الإطلاق من أجل الفوز بخدمات كيليان مبابي في الصيف المقبل، حيث رفض باريس سان جيرمان التخلي عنه بأي ثمن علماً بأن عقده ينتهي في 2022 وحتى الآن لم يوافق مبابي على تجديد العقد.

وأوضح الموقع الإسباني أن فلورنتينو بيريز يرغب في إدراج النجم البلجيكي إدين هازارد في صفقة كيليان مبابي وذلك من أجل تخفيض تكلفة الصفقة التي قد تصل إلى 350 مليون يورو بالإضافة إلى إقناع النادي الفرنسي بالسماح له بالرحيل كونه سيملك بديل على أعلى مستوى.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن ريال مدريد تعاقد مع هازارد في الصيف الماضي مقابل 100 مليون يورو لكن النجم البلجيكي قضى معظم الموسم مصاباً ولم يقدم أي إضافة مما جعل بيريز يفكر بالتضحية به في نهاية الموسم.

وأفاد الموقع الإسباني بأن زين الدين زيدان يرفض هذا الأمر بشكل قاطع وذلك رغم أنه يحبذ فكرة التعاقد مع مبابي لكنه لا يريد أن يكون ذلك على حساب هازارد الذي ما زال مؤمناً بقدرته على تقديم الإضافة لريال مدريد في الموسم المقبل.

- نجم نابولي على رادار ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ريال مدريد الإسباني يسعى للتعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي نجم دفاع نابولي الإيطالي ليكون قلب الدفاع الجديد للفريق في السنوات المقبلة وذلك بسبب تقدم سيرجيو راموس نجم وقائد الفريق في العمر.

وأكدت صحيفة إل ماتينو الإيطالية أن نابولي لا يمانع فكرة رحيل النجم السنغالي عن فريق الجنوب الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بشرط الحصول على مبلغ قد يصل إلى 80 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن نابولي اتفق مع النجم السنغالي على رحيله عن الفريق في حال وصول عرض بالقيمة المذكورة مع رغبة الملكي القوية في الحصول على توقيعه.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن ريال مدريد يرى في كوليبالي واحد من أفضل المدافعين في العالم وسيسعى للتعاقد معه وضمه للفريق بمجرد نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن المشكلة التي قد تمنع الملكي من حسم الصفقة لصالحه تكمن في تواجد اللاعب في مفكرة بحث باريس سان جيرمان الفرنسي حيث عبر أثرياء العاصمة الفرنسية أكثر من مرة عن رغبتهم في التعاقد مع اللاعب لتدعيم الخط الخلفي.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن تحقيق حلمه في بطولة دوري أبطال أوروبا ويدرك أن سبيله لتحقيق ذلك يكمن في الحصول على خط دفاع قوي يكون كوليبالي أحد عناصره ما يجعله يكثف كل جهوده لحرمان الريال من الصفقة.

- حكيمي يحسم مصيره مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن اتخذ الدولى المغربي أشرف حكيمي مدافع فريق بوروسيا دورتموند والمُعار إليه من ريال مدريد قراراً حاسماً بشان مستقبله مع الملك.

وذكرت صحيفة تلي فووت الفرنسية أن أشرف حكيمي إنضم إلى بروسيا دورتموند قادماً من ريال مدريد في صيف 2018 على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن أشرف حكيمي إستقر على العودة إلى ريال مدريد عقب نهاية فترة إعارته مع بروسيا دورتموند في يونيو المقبل من أجل إثبات ذاته مجدداً مع الفريق الملكي تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى إن قرار حكيمي بالعودة إلى ريال مدريد يأتي خلافًا لما ألمح إليه اللاعب من قبل مؤخرًا بأنه يتطلع للاستمرار مع بروسيا دورتموند، حيث أكد عقب مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في مباراة الذهاب في الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا:"يمكن أن يحدث أي شيء في يونيو، سنرى ما سيكون عليه الصيف، في رأسي أريد أن ألعب وأريد أن أستمر في النمو، هنا في ألمانيا أعطوني الفرصة".

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وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن حكيمي البالغ من العمر 21 عامًا لعب 36 مباراة مع بروسيا دورتموند منذ بداية الموسم الحالي في جميع المسابقات وسجل خلالهم 7 أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة لزملائه.

- نابولي يحاول إنقاذ مهاجم ريال مدريد من جحيم زيدان

تشير عدة تقارير إسبانية، أن نادي نابولي الإيطالي يسعى لضم مهاجم ريال مدريد الإسباني لوكا يوفيتش في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وزعمت صحيفة "آس" الإسبانية، أن نادي نابولي يراقب وضعية الصربي الدولي مع ريال مدريد.

وأضافت آس، أن نادي الجنوب الإيطالي سيحاول إستغلال إبتعاد يوفيتش عن المشاركات مع النادي الملكي، ومن ثم التقدم بعرض رسمي للتعاقد معه في الصيف.

ويرتبط نادي نابولي بعلاقة قوية مع "فالي رمضاني" وكيل أعمال يوفيتش، وهو في الوقت نفسه وكيل أعمال نجوم نابولي كاليدو كوليبالي ودييجو ديمي ونيكولا ماكسيموفيتش.

وتشير تقارير إيطالية، لأن ثنائي نابولي خوسيه كاييخون وأركاديوش ميليك قد يغادران الفريق بنهاية الموسم، لذلك يريد النادي الإيطالي ضم يوفيتش لسد الفراغ المتوقع في خط الهجوم.

وإنضم صاحب الـ22 عاماً لصفوف ريال مدريد قادماً من إنتراخت فرانكفورت الألماني خلال الصيف الماضي مقابل 60 مليون يورو.

وكانت عديد الآمال معقودة على يوفيتش للتألق مع النادي الملكي، بعد تألقه الشديد مع النادي الألماني خلال الموسم الماضي، إلا إن يوفيتش لم يتمكن من إجتذاب ثقة مدربه زين الدين زيدان.

وكانت تقارير إسبانية قد أشارت لتوتر العلاقة بين زيدان ويوفيتش، بالإضافة لصعوبة التواصل بينهما داخل النادي الملكي.

- مطالب لريال مدريد وبرشلونة بالسفر بالقطار

طالبت منظمة "جرينبيس" البيئية غير الحكومية ناديي برشلونة وريال مدريد بالسفر بالقطار خلال الرحلات القصيرة لأداء مباريات الدورى الإسباني.

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن المنظمة انتقدت سفر لاعبي ريال مدريد إلى مدن إسبانية يصلها القطار السريع مثل سرقسطة وسالامانكا كما سافر برشلونة السفر بالطائرة إلى العاصمة مدريد من أجل خوض لقاء الكلاسيكو، رغم وجود رحلات قطار متعددة على مدار اليوم بين المدينتين.

وأكد الاتحاد الإسباني أنه سيأخذ الطلب فى عين الاعتبار لكنه لن يستطيع إجبار الأندية على السفر بالقطار في الوقت الحالي.

- ريال مدريد يخطط لتكرار سيناريو 2016

يحل ريال مدريد مساء اليوم ضيفاً على ملعب "بينتو فيامارين" لمواجهة فريق ريال بيتيس، في الجولة 27 من الدوري الإسباني.

وسيكون ريال مدريد في مهمة استعادة الصدارة مرة أخرى، بعد أن انتزعها برشلونة بفوزه مساء أمس على ريال سوسيداد بملعب كامب نو.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية في تقريرها الصادر صباح اليوم، أن النادي الملكي سيخوض النهائي الأول، من بين 12 مباراة نهائية، وصفت بها الصحيفة الشهيرة مبارايات النادي الملكي المتبقية.

كما أشارت الصحيفة، أن المدير الفني للفريق زين الدين زيدان، يسعى لتكرار مع فعله في موسمه الأول مع ريال مدريد، حينما تولى قيادة الفريق في مطلع عام 2016 خلفاً للإسباني رافائيل بينيتيز.

واستطاع زيدان الفوز بآخر 12 مباراة متتالية في الليجا لموسم 2015/2016.

وفاز زيدان على أندية ليفانتي وسيلتا فيجو ولاس بالماس وأشبيلية وبرشلونة وإيبار وخيتافي وفياريال ورايو فاييكانو وريال سوسيداد وفالنسيا وديبورتيفو لاكورونا.

وفي حال كرر زيدان هذا الإنجاز، سيتوج الفريق بلقب الليجا، دون النظر لنتائج غريمه برشلونة.

ويحتل برشلونة صدارة الليجا برصيد 58 نقطة، مقابل 56 نقطة لريال مدريد صاحب المركز الثاني، وذلك قبل مباراة الليلة.

- زيدان يعلق على عرضي يوفنتوس ومنتخب فرنسا

رد زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني على ما أثير عن عرضي تدريب يوفنتوس الإيطالي أو منتخب فرنسا في الموسم المقبل.

وقال زيدان في المؤتمر صحفي قبل مباراة ريال مدريد وبيتيس "أنا موجود هنا فأنا هنا كل يوم وأنا سعيد بالتجربة التي أعيشها مع لاعبيّ ومع الجميع وأحقق أفضل ما يمكن تحقيقه في هذه التجربة.. لم يتصل بي أحد ولا أعرف أي شيء عن هذا الموضوع ودائما يُقال الكثير عني وعن اللاعبين".

كان زيدان قد خسر أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 2-1 في دوري أبطال أوروبا رغم فوزه على برشلونة في الكلاسيكو بالدوري الإسباني.