رياضة | رد فعل كوميدي لرونالدو قبل دخوله الملعب لمواجهة إنتر ميلان

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قام النجم البرتغالي برد فعل كوميدي لرونالدو قبل دخوله الملعب لمواجهة إنتر ميلان في اطار منافسات الدوري الإيطالي.
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تشكيلة الفريقين ( يوفنتوس vs إنتر ميلان)
يعتمد ماوريسيو ساري في تشكيلة يوفنتوس على العناصر التالية:
حراسة المرمى: تشيزني.
خط الدفاع: ساندرو، بونوتشي، دي ليخت، كوادرادو.
خط الوسط: ماتويدي، بينتانكور، رامسي.
خط الهجوم: رونالدو، هيجواين، دوجلاس كوستا.
بينما يعتمد أنطونيو كونتي في تشكيلة إنتر ميلان على العناصر التالية:
حراسة المرمى: هاندانوفيتش.
خط الدفاع: باستون، دي فريج، سكرينيار، أشلي يونج.
خط الوسط: باريلا، بروزوفيتش، فيتشينو.
خط الهجوم: كاندريفا، لاوتارو مارتينيز، لوكاكو.