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رياضة | رد فعل كوميدي لرونالدو قبل دخوله الملعب لمواجهة إنتر ميلان

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قام النجم البرتغالي برد فعل كوميدي لرونالدو قبل دخوله الملعب لمواجهة إنتر ميلان في اطار منافسات .

تشكيلة الفريقين ( يوفنتوس vs إنتر ميلان)

يعتمد ماوريسيو ساري في تشكيلة يوفنتوس على العناصر التالية:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: ساندرو، بونوتشي، دي ليخت، كوادرادو.

خط الوسط: ماتويدي، بينتانكور، رامسي.

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خط الهجوم: رونالدو، هيجواين، دوجلاس كوستا.

بينما يعتمد أنطونيو كونتي في تشكيلة إنتر ميلان على العناصر التالية:

حراسة المرمى: هاندانوفيتش.

خط الدفاع: باستون، دي فريج، سكرينيار، أشلي يونج.

خط الوسط: باريلا، بروزوفيتش، فيتشينو.

خط الهجوم: كاندريفا، لاوتارو مارتينيز، لوكاكو.

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