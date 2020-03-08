رياضة | أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 8 / 3 / 2020.. البدري يستبعد ثنائي الأهلي ومفاجأة سارة للجماهير وأزمة جديدة لصالح جمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 8 / 3 / 2020.. البدري يستبعد ثنائي الأهلي ومفاجأة سارة للجماهير وأزمة جديدة لصالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم الأحد 8 مارس لعام 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 8 / 3 / 2020:

استدعاء صالح جمعة أمام النيابة يورط نجم الزمالك

تلقى صالح جمعة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إخطارًا من نيابة أمن الجيزة، للمثول أمام العدالة، للاستماع إلى أقواله بشأن دهسه شابًا في أحد مناطق الجيزة.

وقدم شاب بلاغًا إلى مديرية أمن الجيزة، يتهم خلاله لاعب النادي الأهلي، بالتسبب له في إصابات بالغة أثناء خروجه من عمله، ودهسه بسيارته قبل أن يفر هاربًا.

ويخضع الشاب حاليًا للعلاج في أحد مستشفيات الجيزة، من الإصابات التي تعرض لها، حيث أكدت التقارير الطبية أن حالته أصبحت مستقرة وإصاباته عبارة عن بعض الكدمات.

وتوجهت نيابة الجيزة برئاسة أحمد سالم إلى الشاب في المستشفى التي يتلقى بها العلاج واستمعت إلى أقواله والتي جاء خلالها اتهام صريح لنجم النادي الأهلي صالح جمعة، بالتسبب في حالته الحالية.

وأمرت نيابة الجيزة بتفريغ كاميرات إحدى الفنادق في المنطقة التي وقع بها الحادث على أن يتم إستكمال التحقيقات عقب الانتهاء من ذلك.

وفور تفريغ الكاميرات والاستماع للشهود، تبين أن العربية هي ماركة "BMW" وهي ليست ملك صالح جمعة ولكن هي ملك لشقيقه عبدالله جمعة لاعب الزمالك، وتواجدت في السادسة صباح يوم البلاغ المُقدم.

ومن المنتظر أن يذهب صالح جمعة، إلى نيابة أمن الجيزة صباح الغد الإثنين من أجل الإدلاء بأقواله حول الحادث المُتهم خلاله.

الأهلي يرد على شائعات إيقاف كهربا في دوري أبطال إفريقيا

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه وقع عقوبة مالية على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر المصري أمام الزمالك الشهر الماضي.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية بأن النادي قام بتقديم التماس إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة ضد العقوبة الموقعة عليه بإيقافه حتى نهاية الموسم.

وتابع مدير الكرة بأن إيقاف كهربا إفريقيا غير صحيح واللاعب متاح للمشاركة مع الفريق بشكل طبيعي.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن النادي الأهلي يرغب في معرفة نتيجة التظلم التي تقدم به ضد عقوبة كهربا والثنائي جونيور أجاي وياسر إبراهيم.

استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم قائمة المحترفين استعدادًا لمعسكر الفراعنة المقبل، والتي ضمت 4 لاعبين، على أن يعلن عن قائمة المحليين عقب نهاية الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب، على إجراء بعض التعديلات بقائمته المحلية، حيث تتجه النية لديه لاستبعاد ثنائي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وينوي حسام البدري استبعاد حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة ثنائي الفريق الأحمر، بسبب تراجع مستواهم الفني خلال الفترة الماضية، وظهورهم بشكل متواضع بخلاف بداية الموسم الجاري.

ويفضل البدري، الاعتماد على اللاعبين الجاهزة من الناحية الفنية والبدنية، وهو الأمر الذي استدعى استبعاد محمود كهربا من المعسكر المقبل، لنفس الأسباب.

أنباء سارة لجهاز الأهلي بخصوص رمضان صبحي

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زف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خالد محمود نبأ سارًا للجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، بشأن عودة نجم الفريق المصاب للملاعب مرة أخرى.

وأكد خالد محمود للجهاز الفني أن رمضان صبحي نجم الفريق بات جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات، عقب الانتهاء من تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي، للتعافي من إصابته.

وأوضح طبيب الفريق، أن اللاعب من الممكن أن يتواجد ضمن قائمة المارد الأحمر في مباراة سموحة المقبلة، حسب تعليمات الجهاز الفني ومجريات اللقاء.

وغاب اللاعب، عن مباريات الفريق الأحمر لما يقرب من شهرين، بسبب الإصابة بالعضلة الخلفية وعاد للمشاركة في التدريبات الجماعية، إلا أن الآلام عاودته مرة أخرى.

ويرفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني، التسرع في عودة اللاعب ومشاركته في مباراة سموحة المقبلة، ويفضل تأجيل مشاركته حتى مباراة إنبي، ضمن مؤجلات الدوري العام.

الأهلي يتلقي ضربة موجهة قبل مواجهة سموحة

اقترب الأنجولى جيرالدو كوستا، صانع ألعاب نادى الأهلى، من الغياب عن مباراة سموحة، المقرر لها الأربعاء المقبل، فى بطولة الدورى.

ويدرص الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، إراحة جيرالدو بعد تعرضه لالتواء فى الكاحل خلال مشاركته أمام صن دوانز فى إياب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا، أمس.

ويحتاج اللاعب الأنجولي للمزيد من الراحة حتى يستعيد جاهزيته الفنية والطبية.

وكان جيرالدو قد مصابا أمام صن داونز، قبل أن يشارك حسين الشحات بدلا منه فى الشوط الثانى.

علي معلول يغيب عن الأهلي أمام سموحة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، للعودة إلى المنافسات المحلية عبر بوابة سموحة، بالدوري العام.

ويأتي عودة الأهلي للمباريات المحلية، عقب نجاحه في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، بالفوز بثلاثية مقابل هدف وحيد، لحساب لقائي الذهاب والإياب لدور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

واقترب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الغياب عن مواجهة سموحة، ضمن منافسات الجولة الثامنة الدوري العام.

ووجه خالد محمود طبيب الفريق، توصية إلى الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، بضرورة إراحة التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، من مواجهة سموحة بالدوري.

وجاءت توصية طبيب الأهلي، بسبب شكوى اللاعب من الإصابة في العضلة الأمامية وتعرضه للإجهاد، بسبب تلاحم المباريات بالفترة الأخيرة.

موعد عودة حمدي فتحي لتدريبات الأهلي

استقر الجهاز الطبي بالنادي الأهلي على موعد عودة نجم الفريق إلى التدريبات الجماعية، بعد اقتراب تعافيه من الإصابة بشكل كبير.

سينتظم لاعب خط وسط بالنادي الأهلي حمدي فتحي في المران الجماعي في نهاية شهر مايو المقبل، على أن يتم تجهيزه في تلك الفترة للمشاركة في مباريات الفريق.

ومن المنتظر أن يدفع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي به للمشاركة مع الفريق عند جاهزية اللاعب البدنية والفنية في نهاية شهر مايو المقبل.

يذكر أن تعرض حمدي فتحي للإصابة خلال تواجده في معسكر المنتخب الوطني في شهر أكتوبر الماضي ، بسبب قطع في غضروف الركبة.