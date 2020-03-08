رياضة | 20 لاعبا في قائمة كوكاكولا أمام الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 20 لاعبا في قائمة كوكاكولا أمام الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم فريق كوكاكولا بقيادة ممدوح عبدالحي استعداداته لمواجهة الداخلية في الثانية ونصف عصر الاثنين، على ملعب الشرطة بالعباسية، فى الجولة الـ17 بدوري القسم الثاني للمجموعة الثانية، حيث خاض الفريق مرانه الرئيسى، ثم أعلن بعدها المدير الفنى قائمة المباراة التى تدخل معسكراً مغلقاً بأحد فنادق القاهرة استعداداً لمواجهة الداخلية.

وضمت القائمة كل من :"عمرو عبدالمجيد، أحمد عبدالمنعم، أكرم عبدربه، إسلام كمونة، مصطفي عبدالوهاب، معتز نجيب، كريم عرفات، أحمد بندق، أسامة لبه، كريم عبدالنبي، أحمد حسن، محمد لالا، أحمد الحسيني، رمضان ربيع، كريم حلاوة، أنس شندي، محمد ديدا، سيد صلاح، محمود سعد، اريك".

خاض فريق كوكاكولا 16 مباراة في دوري القسم الثاني، وحصد خلالهم 18 نقطة، ويحتل الفريق المركز التاسع، فاز في 4 مباريات، وتعادل في 7 مباريات، وتلقى الهزيمة في 6 مباريات، وسجل فريق كوكاكولا 15 هدف، منهم 5 أهداف على ملعبه مقابل 10 أهداف خارج ملعبه، وسكنت شباكه 21 هدف، منهم 8 أهداف على ملعبه، مقابل 13 أهداف خارج ملعبه .



ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 31 نقطة.

2- الداخلية 28 نقطة.

3- بتروجت 28 نقطة.

4- منتخب السويس 24 نقطة.

5- النصر 22 نقطة.

6- النجوم 21 نقطة.

7- جمهورية شبين 21 نقطة.

8- القناة 21 نقطة.

9- كوكاكولا 18 نقطة.

10- المريخ 15 نقطة.

11- الترسانة 14 نقطة.

12- الزرقا 9 نقاط.