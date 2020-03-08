شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مفاجآت نارية في تشكيل ريال مدريد أمام بيتيس بالدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020 أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه الأساسي الذي سيواجه مضيفه ريال بيتيس، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر الدوري الإسباني "الليجا".

وجاء تشكيل ريال مدريد كالأتي: Advertisements حراسة المرمى: كورتوا. خط الدفاع: مارسليو، فاران، راموس، ميلتاو. خط الوسط: مودريتش، كاسيميرو، كروس. خط الهجوم: فينسيوس، بنزيما، فاسكيز.

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