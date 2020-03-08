شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ملخص مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020 حقق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى فوزاً ثمينًا على ضيفه مانشستر سيتي، بهدفين دون رد، وذلك في المباراة التي جمعتهما علي ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الأسبوع 29 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

Advertisements أحرز أنتوني مارسيال مهاجم الشياطين الحمر هدف الفوز في الدقيقة 30 بعد تمريرة من زميله برونو فيرنانديز. وفي الشوط الثاني أضاف ماكتوميناي ثاني الأهداف في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع. ترتيب الفريقين في الدوري وبهذه النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة 45 في المركز الخامس بجدول ترتيب البريميرليج، فيما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 57 نقطة ويستمر في المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر بفارق 25 نقطة

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