الأهلي يحتفل بعيد ميلاد قفشة وقمصان بجنوب افريقيا

جدة - عمرو شويل احتفلت بعثة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المتواجدة بمدينة بريتوريا الجنوب أفريقية بعيد ميلاد محمد مجدي قفشة صانع ألعاب الفريق، وسامي قمصان المدرب العام.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة الأهلي الى المطار خلال ساعات في رحلة العودة للقاهرة بعد الفوز على نادي صن داونز الجنوب أفريقي في دور الثمانية لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

قرر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إقامة مران خفيف للفريق عصر اليوم، الأحد، بأحد الحدائق القريبة من فندق الإقامة بمدينة بريتوريا، وذلك قبل ساعات من عودة البعثة للقاهرة.

ويتدرب الفريق على نفس الحديقة التى سبق وتدرب عليها يوم وصول البعثة إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز، ومن المقرر أن يكون مران اليوم خفيف واستشفائى للاعبين الذين شاركوا فى مواجهة صن داونز وذلك فى إطار استعدادات الفريق للارتباطات المقبلة.

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وتعادل الأهلى مع صن داونز بهدف لمثله فى اللقاء الذى جمعهما أمس، السبت، بملعب لوكاس موريبى بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا ليتأهل الفريق للدور نصف النهائى بعدما سبق وفاز فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.

وتبدأ بعثة الأهلى رحلة العودة للقاهرة اليوم، الأحد، بعد خوض مباراة صن داونز عصر أمس بمدينة بريتوريا فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا وصعود الفريق لقبل النهائى وتستغرق رحلة العودة قرابة الثمانى ساعات، على أن تبدأ البعثة الحمراء مُغادرة فندق الإقامة بمدينة بريتوريا فى السابعة مساءً مُتوجهة إلى جوهانسبرج فى مسافة تستغرق قرابة الساعة، ثم تستقل رحلة الطيران من جوهانسبرج فى التاسعة والنصف مساءً لتصل القاهرة فى الخامسة والنصف فجراً.