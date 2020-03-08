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اتحاد السباحة يسجل حالتين إيجابيتين فى كشف المنشطات

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جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول داخل الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات النادو، عن هوية "اللعبة " التي سجلت حالتين إيجابيتين، وقع بها لاعبان في فخ المنشطات بعد خضوعهما لكشف المنشطات مؤخرا.

 

أكد المصدر المسئول لـ"الخليج 365"، أن اللاعبين من اتحاد السباحة المصري، مشيرًا إلي انه لن يتم الكشف عن اسمائهما قبل اصدار العقوبة ضدهما وفقاً للوائح الوكالة الدولسك لمكافحة المنشطات الوادا.

 

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وأضاف المصدر أن الوكالة دائمًا تحرص على التواجد فى الأحداث المهمة للتأكد من خلو اللاعبين من المواد المنشطة، مشيرًا إلى أن الوكالة قد قامت من قبل سحب عينات من جميع لاعبى المنتخب الأولمبى قبل المشاركة فى بطولة أفريقيا وظهرت جميع العينات سلبية تمامًا.

 

 

وقام وفد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات الـwada بجولة سياحية على هامش زياراته لمصر مؤخراً لمتابعة تطوير المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات nado، وشملت زيارة مجمع الأديان، ومسجد عمرو بن العاص، وأشاد الوفد بحفاوة وحسن الاستقبال، وتميز وتنوع معالم مصر الأثرية والسياحية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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