شكرا لقرائتكم الشوط الأول.. المصري يتأخر أمام نهضة بركان بهدف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنتهى الشوط الأول بين المصري البورسعيدي ونظيره فريق نهضة بركان المغربي، بتأخر ممثل الكرة المصرية بهدف دون رد في اللقاء الذى يجمع بين الفريقين، اليوم الأحد، على الملعب البلدي بالمغرب، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي، من مسابقة الكونفدرالية.

سجل العربي الناجي لاعب نهضة بركان المغربي الهدف الأول لفريقه في مرمى المصري البورسعيدي بالدقيقة 39 من زمن المباراة.

كانت مباراة الذهاب انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، ويحتاج المصري للفوز ولو بفارق هدف وحيد أو التعادل الإيجابي بأكثر من هدفين لضمان العبور لنصف النهائي.

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ويأمل الفريق البورسعيدي أن يحصل على بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي ليُحقق المفاجأة التي يتمناها جماهير بعد مشوار جيد للفريق خلال دور المجموعات نجح فيه بالحصول على المركز الثاني خلف نادي بيراميدز المصري برصيد 10 نقطة.

بينما فريق نهضة بركان يعتبر من أقوى فرق البطولة المُرشح بقوة للوصول إلى النهائي مرة أخرى بعد بطولة الكونفدراليه 2019 التي خسرها أمام الزمالك في النهائي بركلات الترجيح، حيثُ نجح في تصدر مجموعته في البطولة الحالية رغم صعوبتها برصيد 11 نقطة.