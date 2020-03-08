شكرا لقرائتكم 30 دقيقة.. المصري يبقي على حظوظ التأهل بتعادل سلبي أمام نهضة بركان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مرت 30 دقيقة بين المصري البورسعيدي ونظيره فريق نهضة بركان المغربي، ومازال التعادل السلبي يفرض نفسه على المباراة المقامة بين الفريقين، اليوم الأحد، على الملعب البلدي بالمغرب، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي، من مسابقة الكونفدرالية.

كانت مباراة الذهاب انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، ويحتاج المصري للفوز ولو بفارق هدف وحيد أو التعادل الإيجابي بأكثر من هدفين لضمان العبور لنصف النهائي.

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ويأمل الفريق البورسعيدي أن يحصل على بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي ليُحقق المفاجأة التي يتمناها جماهير بعد مشوار جيد للفريق خلال دور المجموعات نجح فيه بالحصول على المركز الثاني خلف نادي بيراميدز المصري برصيد 10 نقطة.

بينما فريق نهضة بركان يعتبر من أقوى فرق البطولة المُرشح بقوة للوصول إلى النهائي مرة أخرى بعد بطولة الكونفدراليه 2019 التي خسرها أمام الزمالك في النهائي بركلات الترجيح، حيثُ نجح في تصدر مجموعته في البطولة الحالية رغم صعوبتها برصيد 11 نقطة.