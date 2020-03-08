شكرا لقرائتكم نهضة بركان يتقدم على المصري بهدف العربي الناجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سجل العربي الناجي لاعب نهضة بركان المغربي الهدف الأول لفريقه في مرمى المصري البورسعيدي بالدقيقة 39 من زمن المباراة التى تجمع الفريقين، اليوم الأحد، على الملعب البلدي بالمغرب، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي، من مسابقة الكونفدرالية.

كانت مباراة الذهاب انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، ويحتاج المصري للفوز ولو بفارق هدف وحيد أو التعادل الإيجابي بأكثر من هدفين لضمان العبور لنصف النهائي.

Advertisements

ويأمل الفريق البورسعيدي أن يحصل على بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي ليُحقق المفاجأة التي يتمناها جماهير بعد مشوار جيد للفريق خلال دور المجموعات نجح فيه بالحصول على المركز الثاني خلف نادي بيراميدز المصري برصيد 10 نقطة.

بينما فريق نهضة بركان يعتبر من أقوى فرق البطولة المُرشح بقوة للوصول إلى النهائي مرة أخرى بعد بطولة الكونفدراليه 2019 التي خسرها أمام الزمالك في النهائي بركلات الترجيح، حيثُ نجح في تصدر مجموعته في البطولة الحالية رغم صعوبتها برصيد 11 نقطة.