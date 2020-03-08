شكرا لقرائتكم فوز الأهلى وبيراميدز وتعادل الزمالك فى دورى الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسدل الستار على مباريات الجولة 27 من عمر مسابقة دوري الجمهورية للشباب مواليد 1999، التي أقيمت عصر اليوم الأحد وشهدت أكثر من نتيجة مثيرة كان أبرزها فوز الأهلي على أسوان ليواصل الفريق الأحمر تربعه على صدارة جدول المسابقة.



وجاءت نتائج الجولة كالتالي:

فوز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد 99، على أسوان، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد بمدينة أسوان، بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:حراسة المرمى: أحمد طارق، الدفاع: فارس طارق – عادل زينهم «دودو» – إبراهيم السيد – مصطفى إلياس، الوسط: عبدالرحمن أشرف «مانو» – محمد فخري – محمد شكري – صالح نصر وفي الهجوم: فهد جمعة – مصطفى فوزي.

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وفي الشوط الثاني اكتفى عمرو أنور بإجراء تبديل وحيد، حيث شارك أحمد السيد بدلًا من فهد جمعة، وجاءت ثنائية الأهلي عن طريق فهد جمعة في الدقيقة السابعة وصالح نصر في الدقيقة 18، قبل أن يقلص أسوان الفارق بهدف وحيد في الدقيقة 30 من عمر المباراة.

بهذا الفوز واصل «شباب الأهلي» التربع على صدارة الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 65 نقطة، جمعها من الفوز في 20 مباراة، والتعادل في خمس مباريات، وهزيمتين، مسجلًا 65 هدفًا، بينما تلقت شباكه 18 هدفًا .

كما فاز فريق بيراميدز على الجونة بخماسية نظيفة في اللقاء الذي أقيم علي ملعب بيراميدز و أحرز الأهداف الخمسة كل من: أحمد محمد هاتريك ، وحسام غانم هدفين ، فيما تعادل الزمالك مع إنبي بهدف لمثله وسجل هدف الفريق الأبيض، سيف فاروق جعفر ، وفاز حرس الحدود علي سموحة بهدفين مقابل هدف ، أحرز هدفي حرس الحدود أحمد ضاحي وسالم نصر ، لاعبا الفريق.