شكرا لقرائتكم بعثة الأهلى تغادر بريتوريا فى طريق العودة للقاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جنوب أفريقيا في بداية رحلة العودة للقاهرة بعد خوض مباراة صن داونز ببطولة أفريقيا.

وبدأ بعثة الأهلي رحلة العودة في السابعة مساء حيث استقلت حافلة من بريتوريا الي جوهانسبرج في رحلة استغرقت قرابة الساعة ثم تستقل طائرة التى أقلعت منذ قليل لتصل القاهرة في الخامسة الا ربع فجرا.

تدريبات منفردة للشناوي ومعلول في مران الاهلي بجنوب أفريقيا.

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وكان الأهلي قد تعادل أمس مع صن داونز في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، ليضرب موعدا مع الوداد المغربي في نصف النهائي، بعد الفوز بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب بالقاهرة.

قال محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة صن داونز الأخيرة، التي أقيمت السبت الماضي على استاد لوكاس موريبي، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، شهدت حالة من التركيز الشديد والاستعداد القوي على المستويين النفسي والفني، وهو ما انعكس على أداء اللاعبين داخل الملعب وعلى النتيجة وحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وأضاف حارس الأهلي: «انتظرنا مواجهة صن داونز على ملعبه في بريتوريا، خاصة بعد الخسارة أمامه في النسخة الماضية من دوري الأبطال، في مباراة نعتبرها جميعًا للنسيان، بعد أن شهدت حالة من عدم التوفيق غير العادية، وهو ما جعل من مواجهة السبت الماضي تحديًا خاصًّا لكل لاعب، وسط حسابات مختلفة، ووفقًا لظروف هذه المباراة التي تم الترتيب لها بشكل جيد على المستوى الإداري بالسفر إلى جنوب إفريقيا مبكرًا، والتعود على الأجواء وتلافي بعض الأشياء التي حدثت الموسم الماضي».