مصر تستدعي صلاح وتريزيغيه لمواجهة توغو

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الجهار الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم (الفراعنة) بقيادة حاسم البدري عن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفريق المقبل. ويستعد المنتخب المصري لمواجهة توغو يومي 26 و29 مارس الجاري في إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون Advertisements وشملت القائمة أربعة لاعبين هم أحمد حجازي (وست بروميتش الإنجليزي) ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني) ومحمود حسن تريزيغيه (أستون فيلا الإنجليزي). ومن المقرر أن يرسل محمد بركات مدير المنتخب المصري الاستدعاء الرسمي للأندية لضم هؤلاء اللاعبين طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا). وينضم اللاعبون المحترفون إلى معسكر المنتخب المصري يوم 23 من الشهر الجاري وهو موعد انطلاق المعسكر قبل ثلاثة أيام فقط من مباراة توغو الرسمية بعد انتهاء ارتباط أنديتهم الخارجية.

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