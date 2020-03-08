ناغاشيما وأرينا نجما الافتتاح بغياب الفئة الكبرى

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كان الياباني تيتسوتا ناغاشيما (كاليكس) والإسباني ألبرت أريناس (كاي تي أم) نجما الجولة الافتتاحية من الموسم الجديد لبطولة العالم للدراجات النارية التي أقيمت الأحد على حلبة لوسيل القطرية، وذلك في ظل إلغاء سباق فئة موتو جي بي" بسبب فيروس كورونا.

وقرر الاتحاد الدولي للدراجات النارية إلغاء سباق الفئة الأولى مع الإبقاء على سباقي موتو 2 وموتو 3، لان دراجين وفرق هاتين الفئتين كانوا موجودين في قطر منذ الأسبوع الماضي من أجل اجراء التجارب.

وأكد الاتحاد الدولي في بيان رسمي انه "بسبب قيام قطر بوضع قيود على السفر والذي طال مسافرين من ايطاليا (من بين دول عدة اخرى)، فان سائقي سباق الفئة الاولى (موتو جي بي) لن يشاركوا".

واضاف "في الوقت الحالي، جميع القادمين الى الدوحة من رحلات مباشرة من ايطاليا او قضوا اخر اسبوعين في ايطاليا، يتم نقلهم الى حجر صحي لمدة اقلها 14 يوما".

واوضح "تلعب ايطاليا دورا هاما في بطولة العالم وفي فئة موتو جي بي على ارضية الحلبة وخارجها، ولهذا السبب اتخذ القرار بالغاء السباق الرئيسي".

وتخوض فرق ايطالية عدة بطولة العالم للدرجات النارية ابرزها دوكاتي وابريليا، بالاضافة الى سائقين عدة ابرزهم اندريا دوفيتسيوزو (دوكاتي) وصيف بطولة العالم العام الماضي.

وفي ظل غياب الكبار، كان ناغاشيما نجم السباق الافتتاحي باحرازه المركز الأول في موتو 2، محققا الفوز الأول في هذه الفئة بعد أن ابتعد عن ملاحقيه في اللفات الأخيرة، متقدما في نهاية المطاف بفارق 1,347 دقيقة على الإيطالي لورنتسو بالداساري (كاليكس)، فيما جاء مواطن الأخير إينيا باستيانيني (كاليكس) أيضا ثالثا بفارق 1,428 دقيقة.

ويأتي فوز الياباني البالغ من العمر 27 عاما بالسباق القطري بعد 10 أعوام على فوز مواطنه شوا توميزاوا على الحلبة ذاتها، قبل أن يفارق الحياة في حادث خلال العام ذاته.

وكشف ناغاشيما أن "شوا كان بمثابة أخ لي لأنه، عندما بدأت السباقات، كنا معا طيلة الوقت. تعلمت الكثير منه، وأنه أمر لا يصدق أن أحقق فوزي الأول على نفس الحلبة التي فاز عليها".

وبعدما كان أول المنطلقين، أنهى الأميركي جو روبرتس (كاليكس) السباق في المركز الرابع أمام الأسترالي ريمي غاردنر (كاليكس).

وإذا لم تكن هناك أي صلة قرابة بين جو روبرتس والأسطوري كيني روبرتس، بطل فئة 500 سنتم مكعب أعوام 1978 و1979 و1980 والفائز بـ24 سباقا في الفئة الأولى، فإن ريمي غاردنر هو نجل واين غاردنر الفائز باللقب العالمي للفئة الكبرى عام 1987.

وفي فئة موتو 3، أحرز أريناس (كاي تي أم) الفوز الرابع في مسيرته، وذلك بتفوقه على البريطاني جون ماكفي (هوندا) والياباني آي أوغورا (هوندا).

وكالعادة في هذه الفئة، كان التنافس حاميا جدا ولم يفصل بين الفائز وصاحب المركز الثاني سوى 0,053 ثانية، فيما أجبر الإسباني خاومي ماسيا (هوندا) على التخلي عن المركز الثالث لصالح أوغورا على الرغم من أنه تقدم على الأخير في نهاية السباق، وذلك لتخطيه حدود الحلبة في اللفة الأخيرة التي شهدت حادث تصادم بين الجنوبي إفريقي دارين بايندر (كاي تي أم) والإيطالي توني أربولينو (هوندا) الذي تمكن من إكمال السباق، على خلاف منافسه.

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- ترتيب الخمسة الأوائل في فئة موتو 2:

1- الياباني تيتسوتا ناغاشيما (كاليكس) 40:00.192 دقيقة

2- الإيطالي لورنتسو بالداساري (كاليكس) بفارق 1,347 ثانية

3- الإيطالي إينيا باستيانيني (كاليكس) بفارق 1,428 ث

4- الأسترالي جو روبرتس (كاليكس) بفارق 1,559 ث

5- الأسترالي ريمي غاردنر (كاليكس) بفارق 1,901 ث

- ترتيب الخمسة الأوائل في موتو 3:

1- الإسباني ألبرت أريناس (كاي تي أم) 38:08.941 دقيقة

2- البريطاني جون ماكفي (هوندا) بفارق 0,053 ثانية

3- الياباني آي أوغورا (هوندا) بفارق 0,344 ث

4- الإسباني خاومي ماسيا (هوندا) بفارق 0,247 ث (عوقب بمركز بسبب خروجه عن حدود الحلبة)

5- الياباني تاتسوكي سوزوكي (هوندا) بفارق 0,789 ث