كينن تتوج بلقبها الأول منذ أستراليا المفتوحة

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حققت الاميركية صوفيا كينن لقب دورة ليون الفرنسية لكرة المضرب بفوزها في النهائي على الالمانية أنا-لينا فريدزام الاحد بثلاث مجموعات وبنتيجة 6-2، 4-6 و6-4.
وهو اللقب الثاني لكينن المصنفة خامسة عالميا في 2020 بعد تتويجها مطلع الشهر الفائت بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، محققة باكورة ألقابها في البطولات الاربع الكبرى.
وبعد اللقب الخامس في مسيرتها الاحترافية، سترتقي كينن الى المركز الرابع في تصنيف المحترفات الذي سيصدر الاثنين على حساب الكندية بيانكا أندرييسكو.
بعد فوزها في ملبورن، أقصيت كينن (21 عاما) من الدور الاول في كل من دورة دبي والدوحة.
بدأت كينن المباراة بقوة كاسرة ارسال منافستها في الشوط الاول ومن ثم في السابع قبل أن تحسم المجموعة الاولى على ارسالها 6-2.
الا ان سيناريو المجموعة الثانية كان مختلفا حيث تبادلت اللاعبتان كسر الارسال في الشوطين الاولين وتحافظ بعدها كل منهما على ارسالها، قبل أن تحسم الالمانية ابنة الـ26 عاما المجموعة لصالحها على ارسال الاميركية.
وفي المجموعة الاخيرة، بدت كينن متجهة الى فوز سهل بعدما تقدمت 4-1 قبل ان تنجح فريدزام في تقليص الفارق الى 4-3، الا ان الاميركية استوعبت انتفاضة منافستها وحسمتها لصالحها 6-4.
وتتجه بعدها الاميركية الى بلادها للمشاركة في دورتي انديان ولز وميامي.
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