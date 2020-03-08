اتحاد الكرة يُعلن حكم الفيديو لمباراة الإسماعيلي والجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، حكام مواجهة الإسماعيلي والجونة.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإسماعيلي والجونة، غدا الإثنين، على ملعب الإسماعيلية في إطار منافسات الجولة الـ 18 عشر بالدوري المصري.

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واختارت لجنة الحكام محمود بسيوني لإدارة اللقاء، ويساعده كل من هاني عبد الفتاح ووائل شعبان، على أن يكون مصطفى عثمان حكما رابعًا.

وسيتواجد إبراهيم نور الدين حكما لتقنية الفيديو ويساعده مصطفى شهدي.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد الجونة بالمركز الـ 12 برصيد 19 نقطة.