مباشر.. نهضة بركان 1 - 0 المصري.. الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار يلا كورة الكرام نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة المصري ونهضة بركان، في إياب الدور ربع النهائي للكونفدرالية الأفريقية.

" أحمد عبد الفتاح، كريم العراقي، أحمد شوشة، اسلام ابو سليمة، عمر كمال، عمرو موسى، فريد شوقي، سعيدو سيمبوري، مصطفى طقطق، احمد ياسر، محمود وادي".

وكانت مواجهة الذهاب التي أقيمت قبل أيام، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 2-2 .

وتقدم العربي ناجي لفريق نهضة بركان في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول.