بيراميدز يواجه حوريا كوناكري الغيني بنصف نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خطف فريق حوريا كوناكري بطاقة التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقيى، بعد الفوز على ضيفه أنيمبا بطل نيجيريا بهدفين دون مقابل في مباراة الإياب بغينيا .

وكانت مباراة الذهاب انتهت بتعادل الفريقان 1/1 بنيجيريا، ليتأهل حوريا لنصف النهائي بنتيجة 1/3 في مجموع المباراتين

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وبتلك النتيجة سيواجه فريق بيراميدز نظيره حوريا كوناكري في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ويلتقي بيراميدز في الدور قبل النهائي نظيره حوريا كوناكري الغيني.

ويقام لقاء الذهاب بالقاهرة يوم الثالث من مايو المقبل بملعب الدفاع الجوي، فيما تجرى مباراة العودة في غينيا بعدها بأسبوع.