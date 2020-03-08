العشري يُعلن تشكيل المصري لمواجهة نهضة بركان في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن طارق العشري، المدير الفني لفريق المصري، تشكيل فريقه لمواجهة نهضة بركان المغربي، في إياب الدور نصف النهائي للكونفدرالية الأفريقية.
ويحل المصري البورسعيدي ضيفا على نهضة بركان ، مساء اليوم الأحد، على ملعب البلدي لبركان.
وجاء تشكيل المصري على النحو التالي:
" أحمد عبد الفتاح، كريم العراقي، أحمد شوشة، اسلام ابو سليمة، عمر كمال، عمرو موسى، فريد شوقي، سعيدو سيمبوري، مصطفى طقطق، احمد ياسر، محمود وادي".
وكانت مواجهة الذهاب التي أقيمت قبل أيام، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 2-2 .
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