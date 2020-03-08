مران الأهلي.. راحة لجيرالدو وأجايي.. وتدريبات منفردة لمعلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

اض الأهلي مرانه اليوم الأحد تحت قيادة المدير الفني رينيه فايلر، بأحد الفنادق القريبة من فندق الإقامة في مدينة بريتوريا، قبل العودة إلى مصر.

واشتمل مران الفريق على بعض الفقرات الاستشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، بعد الانتهاء من مواجهة صن داونز، التي أقيمت أمس في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وقام محمد الشناوي وعلي معلول بالجري حول الملعب بشكل فردي، وتنفيذ بعض الفقرات التدريبية الاستشفائية للتخلص من حالة الإجهاد.

Advertisements

وتحدث فايلر مع اللاعبين عن تحديات الفترة المقبلة، بعد الانتهاء أمس من مواجهة صن داونز في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت على استاد لوكاس موريبي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وحسمت تأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة.

وحصل جونيور أجايي وجيرالدو، على راحة من مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم، حيث اشتكى جيرالدو من التواء في الكاحل خلال مشاركته في مباراة صن داونز، التي أقيمت أمس، فيما تعرض أجايي لإجهاد عضلي، واكتفى الثاني بأداء جلسات علاج طبيعي.

ويستعد الأهلي للعودة إلى القاهرة صباح الإثنين المقبل، بعد انتهاء مهمة الفريق في جنوب إفريقيا، وتأهله إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا.