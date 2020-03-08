6 نقاط للتتويج.. يونايتد يكرر فوزه على سيتي ويمنح ليفربول هدية

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

منح مانشستر يسونايتد هدية لفريق ليفربول، بالفوز على حساب مانشستر سيتي، بهدفين نظيفين، على ملعب أولد ترافورد في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

أحرز هدفي يونايتد مارسيال في الدقيقة 30، وماكتوميناي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

ورفع يونايتد رصيده لـ45 نقطة في المركز الخامس، خلف تشيلسي الرابع بـ3 نقاط، فيما بقي السيتي في المركز الثاني بـ57 نقطة، خلف ليفربول المتصدر بـ25 نقطة.

ونجح يونايتد في الفوز على السيتي ذهابا في ملعب الاتحاد بهدفين لهدف.

ويحتاج ليفربول للفوز بـ6 نقاط، أو سقوط السيتي، للتتويج رسميا ببطولة الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عاما.

وبدأ مانشستر يونايتد بالتشكيل التالي: ديفيد دي خيا - فيكتور ليندلوف - هاري ماجواير - لوك شاو - آرون فان بيساكا - نيمانيا ماتيتش - فريد - بورنو فيرنانديز - براندون ويليامز - دانييل جيمس - أنتونيو مارسيال.

فيما بدأ مانشستر سيتي بالتشكيل التالي: إيدرسون - جواو كانسيلو - نيكولاس أوتاميندي - فيرناندينيو - أوليكساندر زيتشينكو - رودري هيرنانديز - إلكاي جوندوجان - فيل فودين - بيرناردو دي سيلفا - رحيم ستيرلينج - سيرجيو أجويرو.

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تفاصيل المباراة:

ضغط سيتي في الدقائق الاولى، وكاد أن يتقدم بهدف عن طريق ستيرلينج في الدقيقة التاسعة، ولكن دي خيا تصدى للكرة ليبعدها لركنية.

وفي الدقيقة 16 انطلق جيمس وسدد كرة قوية تصدى لها إديرسون.

بدأ يونايتد في السيطرة على الكرة، وتسلم مارسيال الكرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 20 قبل أن يسدد ولكن اصطدمت كرته بأوتوميندي.

وفي الدقيقة 30، حصل يونايتد على ضربة حرة مشكوك في صحتها على حدود منطقة ليمررها لمارسيال الذي سدد الكرة في شباك إديرسون ليتقدم يونايتد بالهدف الأول.

واستمر تقدم اليونايتد، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الاول بتقدم الريدز بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني دفع جوارديولا بالثنائي محرز وخيسوس في محاولة لإدراك التعادل.

ورغم ضغط السيتي، إلا أن يونايتد نجح في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع في تسجيل الهدف الثاني، عن طريق ماكتوميناي بعد خطأ فادح من إديرسون في إبعاد الكرة، لتنتهي المباراة بفوز يونايتد.