لجنة الحكام بالجبلاية تحاضر جهاز ولاعبي طنطا عن تقنية «الفار»

حضر وجيه احمد نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم في نادي طنطا اليوم من أجل عمل محاضرة تثقيفية للجهاز الفني والإداري ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا ، عن تقنية الفار.

وشهدت المحاضرة تواجد جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري بالإضافة لوجيه احمد ، والشرح علي شاشة في قاعة المؤتمرات داخل نادي طنطا.

يذكر أن نادي طنطا يستعد لمواجهة وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بنادي طنطا ، عن تقنية الفار.وشهدت المحاضرة تواجد جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري بالإضافة لوجيه احمد ، والشرح علي شاشة في قاعة المؤتمرات داخل نادي طنطا.يذكر أن نادي طنطا يستعد لمواجهة وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز ، وستقام المباراة بينهم علي ملعب نادي طنطا يوم الأربعاء في تمام السابعة والنصف مساءا.

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