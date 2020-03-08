عبدالناصر محمد يرفض العمل مع ميدو في هذه الحالة

قال عبد الناصر محمد مدرب إف سي مصر السابق العمل مع أحمد حسام ميدو في حالة توليه القيادة الفنية لمنتخب مصر.
وقال عبد الناصر خلال مداخلة تلفزونية، " إن خبرة ميدو قليلةللغاية لتولي قيادة منتخب مصر وأنه في حالة تولي ميدو قيادة المنتخب وعرض عليه تولي المسؤالية فانه سيرفض العمل معه.
وأضاف عبدالناصر ان خبراته وانجازته تتفوق علي انجازات ميدو الا ان الاخير اتيحت له العديد من الفرص التدريبية.
وتولى عبدالناصر محمد في بداية الموسم القيادة الفنية لفريق اف سي مصر الصاعد للدوري حديثًا، إلا أن تراجع الأداء الفني للفريق جعله يتقدم باستقالته من تدريب الفريق.
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