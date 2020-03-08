بنزيما يقود هجوم ريال مدريد لمواجهة بيتيس بالدوري الإسباني

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن تشكيلة فريقه لمواجهة ريال بيتس، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد علي ملعب بينيتو فيامارين ضمن مباريات الاسبوع السابع والعشرون من الدوري الاسباني . مساء اليوم الأحد علي ملعب بينيتو فيامارين ضمن مباريات الاسبوع السابع والعشرون من الدوري الاسباني . وجاءت التشكيلة كالاتي : في حراسة :كورتوا . Advertisements خط الدفاع : مارسيلو، راموس ،فاران، ميليتاو . خط الوسط :كاسيميرو، كروس، مودريتش فاسكيز. خط الهجوم : فينيسوس، بنزيما.

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