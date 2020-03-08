فهد المولد يعود غدًا لتدريبات اتحاد جدة

يعود فهد المولد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة إلى السعودية وذلك عقب إنتهاء برنامجه التأهيلي.

أنهى المولد برنامجه التأهيلي في فرنسا، من المقرر أن يصل غداً الى " جدة " كونه يصادف انتهاء فترة إيقافه عن التدريبات مع

الفريق.

وكانت لجنة الرقابة على المنشطات في الدوري السعودي قررت إيقاف اللاعب لمدة عام ومنعه من المشاركة في مختلف المنافسات الرياضية، فور انتهاء مباراة الاتحاد أمام النصر في كلاسيكو الدوري السعودي الموسم

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الماضي.

واصل فريق ‎اتحاد جدة اليوم تحضيراته الفنية لمواجهة الوحدة الأربعاء المقبل بالجوهرة ضمن مباريات الدوري.

يستعد فريق إتحاد جدة لمواجهة نظيره الوحدة يوم الأربعاء ١١ مارس، وذلك ضمن منافسات الجولة ال٢٢ من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل نادي اتحاد جدة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب دوري الدورى السعودى برصيد ٢٣ نقطة.