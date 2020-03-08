رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس أمام إنتر ميلان

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لـ يوفنتوس تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة إنتر ميلان في قمة الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي، التي تقام في العاشرة إلا ربع مسا اليوم على ملعب آليانز ستاديوم معقل البيانكونيري. وفيما يلي تشكيل يوفنتوس لمواجهة إنتر ميلان في قمة الدوري الإيطالي. حراسة المرمى : فويتشيك شتشيسني. خط الدفاع : بونوتشي، دي ليخت، كوادرادو، ساندرو. خط الوسط : بينتاكور، آدم رامزي، ماتويدي، دوجلاس كوستا. خط الهجوم : رونالدو، هيجوايين. وفيما يلي التشكيل الرسمي لإنتر ميلان الذي يخوض الماوجهة المرتقبة أمام يوفنتوس. Advertisements حراسة المرمى : هاندوفيتش. خط الدفاع : شكرينيار، دي فريج، باستوني، كاندريفا. خط الوسط : بروزيفيتش، باريلا، يونيج، فيتشينيو. خط الهجوم : لوكاكو، لوتارو. ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث بترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة، فيما يحل يوفنتوس وصيفًا برصيد 60 نقطة، في حين يتصدر لاتسيو الترتيب برصيد 62 نقطة. جديربالذكر أن المباراة تلعب بدون حضور جماهيري لتفشي فيروس كورونا في أنحاء متفرقة من إيطاليا.

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