محسن ياجور يقود هجوم نهضة بركان أمام المصري في الكونفدرالية

أعلن طارق السكتيوي، المدير الفنى لفريق نهضة بركان المغربي، التشكيل النهائي الذي سيخوض لقاء اليوم أمام فريق المصري البورسعيدي، في لقاء الإياب لدور الـ8في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
ضم التشكيل في حراسة المرمى :- زهير لعروبي.
في خط الدفاع :- محمد فرحان، إسماعيل
في خط الوسط :- لاربي ناجي، آدما با، حمدي لاتشير، أمين الكاس.
في الهجوم :- ألان تراوري، محسن ياجور.
كان لقاء الذهاب الذي اقيم الأسبوع الماضي قد انتهي بالتعادل 2-2
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