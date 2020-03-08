أعلن أنطونيو كونتي المدير الفني لـ إنتر ميلان تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة يوفنتوس في قمة الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي، التي تقام في العاشرة إلا ربع مسا اليوم على ملعب آليانز ستاديوم معقل البيانكونيري. معقل البيانكونيري. ويقود تشكيل إنتر ميلان الثنائي الهجومي روميليو لوكاكو ولوتارو. وفيما يلي التشكيل الرسمي لإنتر ميلان الذي يخوض الماوجهة المرتقبة أمام يوفنتوس. حراسة المرمى : هاندوفيتش. Advertisements خط الدفاع : شكرينيار، دي فريج، باستوني، كاندريفا. خط الوسط : بروزيفيتش، باريلا، يونيج، فيتشينيو. خط الهجوم : لوكاكو، لوتارو. يذكر أن إنتر ميلان يحتل المركز الثالث بترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة، فيما يحل يوفنتوس وصيفًا برصيد 60 نقطة، في حين يتصدر لاتسيو الترتيب برصيد 62 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل إنتر ميلان.. لوكاكو ومارتينيز يقودان الهجوم أمام يوفنتوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.