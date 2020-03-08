ست نقاط تفصل ليفربول عن لقب البريميرليج

اقترب فريق ليفربول من حسم لقب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2019/2020، حيث تبقي له 6 نقاط للتتويج بالبطولة.
ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي حتي الأن برصيد 82 بعد ان خاض 29 لقاء في البطولة،
ومن المقرر أن يلتقي ليفربول في مباراته القادمة من الدوري الإنجليزي، بإيفرتون بالجولة الثلاثين من البطولة، وفي حالة فوز الريدز في تلك المباراة، سيتبقي له 3 نقاط للتويج باللقب، من الممكن حسمهم في اللقاء الذي يليه أمام كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين.
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