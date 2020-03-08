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نبيل معلول ينهي إجراءات تعاقده مع المنتخب السوري

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وصل اليوم الأحد، الى دمشق  المدرب نبيل معلول من أجل إتمام إجراءات التعاقد مع الاتحاد السوري لكرة لقيادة المنتخب خلال الفترة المقبلة.
ويسعى معلول لقيادة المنتخب للتأهل إلى لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر و أمم آسيا المقبلة.
ومن المقرر ان يعاون المدرب خلال تدريب

للمنتخب السوري نادر داود في الطاقم الفني وسبق للمدرب ان تولي من قبل قيادة منتخبين تونس والكويت وفي الاندية تولي قيادة الترجي التونسي والجيش القطري والدحيل القطري.

 

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