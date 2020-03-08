اليونايتد يفوز على السيتي في ديربي مانشستر ويسهل مهمة ليفربول في حسم اللقب

فاز فريق مانشستر يونايتد علي نظيره السيتي بهدفين نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد علي ملعب أولد ترافورد معقل اليونايتد، ضمن منافسات الجولة التاسعة و العشرين من الدوري الإنجليزي.

وأحرز الهدف الأول في اللقاء أنتوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد في الدقيقة 30 من عمر اللقاء، بعد أن استلم كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء جاءت له من برونو فيرنانديز، بتسديدة مباشرة سكنت شباك إيديرسون حارس مرمي السيتي .

فيما أضاف مكتوميناي لاعب وسط اليونايتد ،الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائعن بعد أن مرر له إيديرسون كرة بالخطأ ليسدد ماكتوميناي كرة ساقطة من بعد منتصف الملعب سكنت شباك السيتي .

وبتلك النتيجة يرفع مانشستر يونايتد رصيده ثلاث نقاط ليصل للنقطة 45 محتلا المركز الخامس ، فيما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة57 محتلاً وصافة الدوري الإنجليزي.

وسهل مانشستر يونايتد بعد فوزه اليوم علي السيتي ، مهمة داخل منطقة الجزاء جاءت له من برونو فيرنانديز، بتسديدة مباشرة سكنت شباك إيديرسون حارس مرمي السيتي .فيما أضاف مكتوميناي لاعب وسط اليونايتد ،الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائعن بعد أن مرر له إيديرسون كرة بالخطأ ليسدد ماكتوميناي كرة ساقطة من بعد منتصف الملعب سكنت شباك السيتي .وبتلك النتيجة يرفع مانشستر يونايتد رصيده ثلاث نقاط ليصل للنقطة 45 محتلا المركز الخامس ، فيما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة57 محتلاً وصافة الدوري الإنجليزي.وسهل مانشستر يونايتد بعد فوزه اليوم علي السيتي ، مهمة ليفربول في حسم لقب الدوري للموسم الحالي، ليتوج ليفربول بلقب البريميرليج في مباراته أمام كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الـ 31 بالبطولة.

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