موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

يستعد فريق ليفربول لمواجهة قوية عندما يحل ضيفاً على فريق إيفرتون في مباراة ديربي مدينة ليفربول والذي يسمى “الميرسيسايد”، على ملعب “جوديسون بارك” معقل “التوفيز”، ضمن منافسات الجولة الـ30 من مساقة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.

ومن أهم الأسباب التي جعلت الديربي يطلق عليه هذا الإسم، هو موقع إيفرتون وليفربول، حيث يقع مقر الناديين في شمال المدينة ويبعد بينهما 400 متر فقط بمقاطعة “ميرسيسايد”.

وخرج ليفربول من دوامة الهزائم التي رافقته في مباراتيه الاخيرتين أمام واتفورد صفر / 3 بالدوري الإنجليزي، وصفر / 2 أمام تشيلسي بكأس الاتحاد الإنجليزي، ليحقق فوزاً هزيلاً على ضيفه بورنموث 2-1 على ملعب “آنفيلد”، بالجولة الماضية بالبريميرليج.

ويدخل ليفربول المباراة فى صدارة ترتيب جدول البريميرليج برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة أمام مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني علماً بأن مانشستر سيتي خاض 27 مباراة حتى الآن مقابل 29.

ويحتاج الريدز إلى الفوز في ثلاث مباريات فقط من المباريات التسعة المتبقية له في المسابقة هذا الموسم ليتوج بطلاً للمسابقة بعد غياب أكثر من 30 عاما منذ عام 1992، وبغض النظر عن نتائج منافسيه.

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فى المقابل يدخل فريق إيفرتون المباراة مستغلا لعاملي الأرض والجمهور، وسيسعي الى تحقيق الفوز وإلحاق الهزيمة الثانية لليفربول هذا الموسم.

ويحتل التوفيز المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة، بفارق نقطتين عن كلا من فريق بيرلني وكريستال بالاس صاحبا المركز الـ10، والـ11 – على الترتيب.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون فى الدوري الإنجليزي بالجولة الـ30

من المقرر ان تقام ليفربول وإيفرتون يوم الأثنين المقبل 16-3-2020، على ملعب “جوديسون بارك”، وسوف تنقل على قناة بي إن سبورتس 2، فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت جرينتش.

جدير بالذكر ان آخر لقاء جمع بين الفريقين كان فى الدور الثالث من كأس الإتحاد الإنجليزي على ملعب “آنفيلد”، والذي انتهي بفوز ليفربول بهدف دون رد، وفاز ليفربول فى لقاء الدور الأول بالبريميرليج بنتيجة 5-2.