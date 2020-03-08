أهداف مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

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وجه مانشستر يونايتد لطمة جديدة إلى جاره ومنافسه العنيد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج” هذا الموسم وتغلب عليه 2-0، مساء اليوم الأحد 8-3-2020، على ملعب أولد ترافورد في “ديربي” المدينة بالمرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة.
واستغل مانشستر يونايتد الضربة الحرة لتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 30 حيث لعبها برونو فيرنانديز ساقطة (لوب) لتصل إلى زميله مارسيال خلف دفاع مانشستر سيتي ليسددها اللاعب بهدوء وقوة على يمين الحارس الذي حاول التصدي لها لكنه أخطأ التعامل مع الكرة لتمر أسفل يديه وتتهادى إلى داخل المرمى.
وفاجأ البديل ميكتوميناي مانشستر سيتي بالهدف الثاني لجارهم مانشستر يونايتد في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة اثر خطأ فادح من إديرسون الذي مرر الكرة بدون دقة في اتجاه زميله البديل بنيامين ميندي لتصل الكرة إلى ميكتوميناي الذي استغل الفرصة وسدد الكرة في المرمى ليطلق رصاصة الرحمة على مانشستر سيتي.
وصبت هذه النتيجة في صالح ليفربول متصدر جدول المسابقة حيث تجمد رصيد مانشستر سيتي حامل اللقب عند 57 نقطة في المركز الثاني بفارق 25 نقطة عن ليفربول المتصدر والذي أصبح بحاجة للفوز باثنتين فقط من المباريات التسعة المتبقية له في المسابقة ليستعيد لقب الدوري الغائب عنه منذ ثلاثة عقود.
وفي المقابل، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 45 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس ويعزز آماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
إليكم أهداف المباراة..
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