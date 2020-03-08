موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يقدم لكم موقع الخليج 365 موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز، بعد غيابه الطويل عن المسابقة المحلية، لإنشغاله في مبارتي فريق الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يعود فريق الزمالك إلى استئناف مبارياته في الدوري المصري من جديد، يوم الخميس القادم 12-3-2020، حيث يحل ضيفًا على فريق “الاتحاد السكندري” في الجولة الـ19، على “ستاد الاسكندرية”.

المباراة التي ستنقل على قناة أون تايم سبورتس 1، سوف تنطلق فى تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت مكة، 17:30 بتوقيت جرينتش.

يذكر ان اخر مباراة خاضها فريق ميت عقبة في مسابقة الدوري المحلي، كانت امام فريق “الإسماعيلي” في يوم 9 فبراير الماضي، قبل ان يقرر الإنسحاب من مباراته امام “الأهلي“، والتي كان من المفترض ان تلعب في يوم 24 من الشهر ذاته.

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وتلقى مسؤولي فريق الزمالك صفعة شديدة بسبب قرار “الإتحاد المصري”، الذي اعتبر الفريق الأبيض خاسرًا في مباراة الأهلي بهدفين نظيفين. وخصم 3 نقاط، بالإضافة إلى تغريمه 200 ألف جنيه.

وسيسعى “باتريس كارتيرون” إلى استغلال نشوة التأهل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، من أجل تحقيق الفوز على “الاتحاد السكندري” لمواصلة المنافسة على المركز الثاني، بعد اتساع الفارق بينه وبين المتصدر إلى 20 نقطة.

ويقبع “الفارس الأبيض” في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة من 16 مباراة مع تبقي مباراة مؤجلة، حيث لعب “المقاولون العرب وبيراميدز” اصحاب المركز الثاني والثالث على الترتيب مباراة زائدة.

وتاريخيًا التقى الفريقان فى الدورى المصري في 119 مباراة، حيث حقق النادي الملكي الفوز في 76 مناسبة، بينما انتصر زعيم الثغر 13 مرة، وتعادلا فى 30 مباراة.