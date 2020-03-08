أهداف مباراة حسنية أكادير والنصر في الكونفدرالية

فشل فريق حسنية أكادير المغربي فى تكرار مهرجان أهداف مباراة الذهاب أمام نظيره النصر الليبي مكتفياً بتسجيل هدفين فى إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مساء اليوم الأحد 8-3-2020، على ملعب أدرار بالمغرب.

ليتأهل الفريق المغربي عن جدارة واستحقاق الى الدور نصف النهائي من البطولة، فى المقابل غادر النصر الليبي بعد الهزيمة ذهاباً وإياباً بنتيجة 0-7.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب الأحد الماضي قد انتهت بفوز كاسح لفريق حسنية أكادير بخمسة أهداف دون رد، وأقيمت المقابلة على الأراضي المصرية في ملعب بتروسبورت بسبب الأحوال الأمنية غير المستقرة في ليبيا.

وأقيمت المباراة دون حضور جمهور بناء على توصية رسمية من وزارة الرياضة في المملكة المغربية بإجراء جميع المقابلات القارية والمحلية خلف الأبواب المغلقة بسبب نشر بعض العائدين من إيطاليا لفيروس كورونا المميت، ونقلت المباراة على قناة بي ان سبورتس 1.

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وأحرز “كريم بركاوي” الهدف الأول لحسنية أكادير في الدقيقة 69 من ركلة جزاء، فيما اضاف “رضى أتاسي” الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وينتظر حسنية أكادير في الدور قبل النهائي الفائز من مواجهة نهضة بركان المغربي والمصري البورسعيدي.

ويلتقي نهضة بركان والمصري في لقاء العودة في وقت لاحق اليوم، علما بأن مباراة الذهاب التي جرت بمدينة السويس المصرية يوم الأحد الماضي انتهت بالتعادل 2-2.