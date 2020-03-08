رياضة | قبل مواجهة حوريا وبيراميدز.. تفوق تاريخي للأندية المصرية على الأندية الغينية بالبطولات الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل مواجهة حوريا وبيراميدز.. تفوق تاريخي للأندية المصرية على الأندية الغينية بالبطولات الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب فريق حوريا كوناكري الغيني موعدًا من بيراميدز في الدور نصف النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بعدما تخطي عقبة فريق إنيمبا النيجيري بالفوز 2 / 0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في غينيا ضمن منافسات إياب دور الثمانية للبطولة.

وكانت مباراة الذهاب بين حوريا كوناكري وإنيمبا النيجيري انتهت بالتعادل الإيجابي 1 /1، ليتفوق الفريق الغيني في مجموع نتيجة المباراتين 3 / 1 ويصعد لملاقاة بيراميدز في الدور نصف النهائي.

وتأهل بيراميدز للدور نصف النهائي على حساب فريق زاناكو الزامبي بالفوز عليه 3 / 0 ذهابًا، وخسر 1 / 0 إيابًا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" تاريخ مواجهات الأندية المصرية ضد الأندية الغينية قبل لقاء بيراميدز وحوريا كوناكري:-

تقابلت الأندية المصرية مع نظيرتها الغينية في 6 مباريات رسمية في البطولات الإفريقية، فازت أندية مصر في 5 مباريات، ولم تفز أندية غينيا في أي مباراة، بينما حسم التعادل مباراة وحيدة بينهما.

نجح لاعبو الأندية المصرية في إحراز 15 هدفًا في شباك أندية غينيا خلال مبارياتهما السابقة بالبطولات القارية، بينما لم تستقبل شباكها أي أهداف.

3 مباريات جمعت أندية البلدين على أرض مصر، انتهت جميعًا بفوز الأندية المصرية، وسجلوا 13 هدفًا، بينما أقيمت 3 مباريات بينهما على الأراضي الغينية فاز المصريين في مباراتين، وانتهت مباراة وحيدة بالتعادل.

Advertisements

فريق حوريا كوناكري تقابل مع الأندية المصرية في 4 مباريات سابقة، خسر 3 مباريات، وحسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة، سجل المصريين 8 أهداف، ولم يسجل الفريق الغيني أي أهداف.

وجاءت نتائج مواجهات الأندية المصرية ضد الأندية الغينية كالتالي:

1983

أول مواجهة جمعت الأندية المصرية ضد نظيرتها الغينية، كانت في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية عام 1983، وجمعت بين المقاولون العرب وحوريا كوناكري، فاز ذئاب الجبل ذهابا وإيابا 1 / 0، 3 / 0 على الترتيب.

2006:

التقي فريق حرس الحدود مع نظيره إيه إس كالوم في دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية عام 2006، وفاز الفريق العسكري 6 / 0 في لقاء الذهاب، وكرر انتصاره في مباراة الإياب بهدف دون مقابل.

2018:

التقي فريق الأهلي مع حوريا كوناكري الغيني في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفاز المارد الأحمر برباعية نظيفة في مباراة الإياب.

موعد مباراة حوريا وبيراميدز:

تقام مباراة الذهاب للدور نصف النهائي لبطولة الكونفيدرالية بين بيراميدز وحوريا كوناكري يوم 3 مايو المقبل في مصر، بينما ستقام مباراة الإياب في غينيا يوم 10 من الشهر نفسه.